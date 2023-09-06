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BBC

لأول مرة منذ 2011.. وزير خارجية اليمن يلتقى نظيره السوري في القاهرة

07:39 م الأربعاء 06 سبتمبر 2023

الدكتور أحمد عوض بن مبارك

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وكالات

ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، أن وزير الخارجية في الحكومة المعترف بها دوليا أحمد بن مبارك التقى يوم الأربعاء، بنظيره السوري فيصل المقداد في القاهرة، فيما يعد أول لقاء بين مسؤولي البلدين منذ عام 2011.

جاء اللقاء على هامش الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية.

وبحث الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

كانت السلطات السورية، قد اعترفت بجماعة الحوثيين سلطة أمر واقع في اليمن، ووافقت على تعيين الجماعة سفيرا لها بدمشق في مطلع مارس آذار 2016 هو نائف القانص، الذي كان أول سفير للجماعة في الخارج.

ثم عينت جماعة الحوثيين عبد الله علي صالح صبري، سفيرا لها بسوريا خلفا للقانص في 11 نوفمبر 2020.

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أحمد بن مبارك وزير خارجية اليمن وزير خارجية سوريا فيصل المقداد الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية

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