إعلان

BBC

العثور على ملابس عسكرية خاصة بجيش بوركينا فاسو في سفارة فرنسا بالنيجر

06:09 م الأربعاء 06 سبتمبر 2023

القوات المسلحة للنيجر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

بثت السلطات العسكرية التي سيطرت على النيجر منذ انقلاب 26 يوليو الماضي، صوراً مريبة لملابس عسكرية بمحيط السفارة، في ظل الاستنفار الأمني المتواجد حاليا بمحيط السفارة الفرنسية.

فقد بث التلفزيون الرسمي اليوم الأربعاء، صورا زعم فيها أن الأجهزة الأمنية عثرت على ملابس عسكرية في سيارة كانت تهم بمغادرة السفارة الفرنسية، وأظهرت الصور بزات عسكرية تعود إحداها إلى سلاح الجو في جيش بوركينا فاسو، الدولة المجاورة للنيجر، والداعمة للعسكر أيضا.

كما ظهر شعار جيش بوركينافاسو بوضوح في الصور، فيما لم يصدر أي تعليق بعد لا من فرنسا أو بوركينافاسو على تلك الصور المسربة.

أتى ذلك، وسط تصاعد التوتر مع الفرنسيين، ومنع القوات الأمنية النيجرية السيارات من دخول مبنى السفارة، أو حتى لقاء دبلوماسيين أوروبيين مع السفير الفرنسي سيلفان إيتيه، وفق ما أفاد مراسل العربية/الحدث سابقا.

يشار إلى أنه منذ انقلاب 26 يوليو الماضي، بلغ التوتر الدبلوماسي ذروته بين العسكريين الحاكمين وفرنسا التي لا تعترف بشرعيتهم، فيما اصطفت بوركينا فاسو إلى جانب نيامي، معلنة استعدادها لإرسال قوات إلى العاصمة النيجرية في حال تعرضها لأي عدوان.

سوق مصراوى

النيجر ملابس عسكرية السفارة الفرنسية جيش بوركينا فاسو

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

تسرق أرصدة وبيانات العملاء.."حماية المستهلك" يحذر من صفحة على "فيسبوك"