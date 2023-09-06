بلينكن: دقلو متهم بارتكاب جرائم بينها القتل بدوافع عرقية

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن عبد الرحيم دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان، متهم بارتكاب جرائم من بينها القتل بدوافع عرقية، حسبما أفادت فضائية العربية.

وتابع بلينكن، أن قائد غرب دارفور بالدعم السريع، هو المسؤول عن مقتل خميس أبكر وشقيقه.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنه يجب على جميع الجهات الخارجية تجنب تأجيج الصراع في السودان، مشيرًا إلى أن بلاده، ستستخدم كل الوسائل لإعاقة قدرة الدعم السريع والجيش على إطالة الحرب.

وفرضت واشنطن عقوبات للمرة الأولى على أحد طرفي الصراع في السودان، واستهدفت العقوبات الأمريكية نائب قائد قوات الدعم السريع عبدالرحيم دقلو، لدوره في ارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان منذ اندلاع الحرب في السودان.

وكانت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، أعلنت خلال رحلة إلى حدود تشاد مع السودان، الأربعاء، للقاء لاجئين سودانيين هربوا من أعمال العنف العرقية والجنسية في دارفور، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.