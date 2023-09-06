إصابة 3 مستوطنين في حادث طعن بالقدس (فيديو)

وكالات

أصيب 3 مستوطنين في حادث طعن، اليوم الأربعاء، قرب باب الخليل بمدينة القدس المحتلة بفلسطين، حسبما أفادت وكالة "شهاب" الفلسطينية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إن 3 مستوطنين أصيبوا في عملية الطعن بالقدس أحدهم بجراح خطيرة، و2 بجراح طفيفة.

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أنه تم اعتقال منفذ العملية، وهو فتى فلسطيني من القدس يبلغ 17 عامًا.

وأغلقت قوات الاحتلال بعد الحادث أبواب البلدة القديمة بالقدس المحتلة، فيما انتشر أفراد شرطة الاحتلال بكثافة في محيط المكان.