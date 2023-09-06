قتلى جراء فيضانات عارمة ضربت إسطنبول (فيديو)
(وكالات)
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، اليوم الأربعاء، عن مقتل شخصين وإصابة آخرين في إسطنبول، إثر هطول أمطار غزيرة على المدينة، تسببت في حدوث فيضانات عارمة.
Heavy Rains And Floods at Istanbul, Turkey pic.twitter.com/RFqg8UshGP— Adele Beranic k. (@beranic_k) September 5, 2023
وأظهرت مقاطع مصورة هطول أمطار غزيرة على منطقتين في شمالى إسطنبول مساء أمس الثلاثاء، ما أدى إلى غمر الشوارع بالمياه التي جرفت السيارات.
وفي منطقة باشاك شهير في إسطنبول، حاصرت مياه الفيضانات عشرات الأشخاص في المكتبة الوطنية ومترو الأنفاق ومحال تجارية.
🚨 #BREAKING: Widespread Flooding and Torrents Hit Multiple Areas in Istanbul 🌊 #IstanbulFloods #Istanbul #BREAKING_NEWS #news pic.twitter.com/Az0ZOr77zs— Bablyon Bulletin (@BabylonBulletin) September 5, 2023
وقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، إنه قد تم نقل العديد من الأشخاص إلى مناطق آمنة، حيث تم نقلهم من مكتبة عامة دخلت المياه إليها.
وحذر إمام أوغلو من أنه سيتعين على تركيا الاستعداد لمواجهة المزيد من مثل تلك الظواهر الجوية القاسية، بسبب تغير المناخ.
كما تعرض غرب تركيا يوم أمس الثلاثاء، لعواصف قوية، أسفرت عن مقتل شخصين بالقرب من الحدود مع اليونان وبلغاريا.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن تساقط الأمطار في البداية كان بغزارة على الجزء الشمالي من المدينة حيث واجهت المركبات صعوبة في التحرك.
وبسبب الفيضانات في الطريق المؤدي إلى مطار إسطنبول، أصبحت الحركة أمام المركبات هناك صعبة.
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