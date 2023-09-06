فلسطين تدين افتتاح بابوا غينيا الجديدة سفارة لها في القدس

رام الله - (د ب أ)

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، افتتاح بابوا غينيا الجديدة سفارة لها لدى إسرائيل في مدينة القدس.

واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، خطوة بابوا غينيا "انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقرارات الأممية الواضحة بشأن المدينة المقدسة ومكانتها القانونية والسياسية، وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة".

ورأت أن "هذا القرار يشكل عدوانا على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وخطوة تجسد وقوف بابوا غينيا الجديدة إلى الجانب الخاطئ من التاريخ تلحق ضررًا كبيرا بفرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وتطبيعًا مرفوضًا مع الاحتلال وجرائمه".

وافتتحت بابوا غينيا الجديدة مساء أمس الثلاثاء، سفارة لها في القدس معتمدة لدى إسرائيل لتصبح الدولة الأجنبية الخامسة التي تقدم على تلك الخطوة والدولة الآسيوية الأولى التي تفتتح سفارتها في القدس.