شكري: المساس بالمسجد الأقصى ومحاولة تقسيمه زمانيًا ومكانيًا مرفوض تمامًا
وكالات
أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مجلس الجامعة العربية مستمر في التعاطي مع القضية الفلسطينية.
وقال شكري خلال كلمته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، إنه تم التأكيد على الموقف العربي تجاه القدس، وأن حل القضية الفلسطينية، يستوجب إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وتابع أن استمرار العنف لا يجدى سوى بتأجيج العنف، مشددًا على أن المساس بالمسجد الأقصى ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.
وبدأت اليوم الأربعاء، أعمال الدورة 160 من مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وذلك بمقر الأمانة العامة، والتي يترأس أعمالها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
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