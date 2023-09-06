بعد مقتل قائدها.. هل تشكل فاجنر تهديدًا للأمن العالمي؟

موسكو - (بي بي سي)



من المقرر أن يتم حظر مجموعة فاجنر الروسية من قبل حكومة المملكة المتحدة وتصنيفها كمنظمة إرهابية بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.

ويأتي ذلك بعد انتقادات طالت الحكومة من قبل لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، متهمة إياها بالتقاعس عن فعل ما يكفي لمواجهة أنشطة فاجنر.

من هم فاجنر؟

مجموعة فاجنر هي مجموعة عسكرية خاصة، يمولها الكرملين وتنشط في تعزيز مصالح روسيا في جميع أنحاء العالم.

تم تشكيلها في عام 2014 بمساعدة المخابرات العسكرية الروسية، وكان أعضاؤها الأساسيون عملاء سابقين في القوات الخاصة الروسية وجنود محترفين معروفين بالصلابة و"الوحشية".

لقد كانوا يقاتلون نيابة عن روسيا في أوكرانيا، ولا سيما في دونباس وسوريا والعديد من البلدان في أفريقيا.

وقد أثبتت هذه القوات، التي ترأسها الملياردير الروسي الراحل يفغيني بريغوجين، أنها القوة القتالية الأكثر فعالية بالنسبة لروسيا في حرب أوكرانيا، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى قدرتها على العمل بشكل مستقل، بعكس وزارة الدفاع الروسية غير الفعّالة وغير الكفؤة في كثير من الأحيان.

واعترف الرئيس فلاديمير بوتين مؤخراً بأن الكرملين يمول مجموعة فاجنر بما يصل إلى مليار دولار أمريكي، لكن الأموال تتدفق في الاتجاهين.

وفازت فاجنر بعقود مربحة في دول مثل مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان، حيث زودت الحكام المستبدين بخدمات الأمن والحماية مقابل امتيازات الذهب والماس والمعادن، وعادت معظم العائدات إلى موسكو لتمويل المجهود الحربي الروسي.

واتهمت جماعات حقوق الإنسان فاجنر بارتكاب أعمال تعذيب على نطاق واسع وارتكاب فظائع في عدد من البلدان.

وقال وزير الداخلية: "لقد تورطت فاجنر في أعمال النهب والتعذيب والقتل الهمجي، وتشكل عملياتها في أوكرانيا والشرق الأوسط وأفريقيا تهديدًا للأمن العالمي". وتقول الحكومة إنها تشكل تهديداً للمواطنين البريطانيين في الخارج.

ما الفرق الذي سيحدثه هذا الحظر؟

إن حظر فاجنر، بمجرد أن يصبح قانوناً، سيجعل من الانضمام إلى المجموعة أو المساعدة في أنشطتها جريمة جنائية، بما في ذلك تحويل تدفقات الأموال. وتحمل بعض الجرائم عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.

ويعني هذا القانون إمكانية تصنيف أصول فاجنر على أنها "ممتلكات إرهابية" ومصادرتها، وهذا له آثار قانونية ضخمة على آلاف الأوكرانيين الذين يسعون للحصول على تعويضات، وهذا يعني أنه من الناحية النظرية يمكنهم الآن متابعة هذه القضية من خلال محاكم المملكة المتحدة.

وأشاد الدكتور جيسون ماكو، الشريك الأول في شركة المحاماة McCue Jury & Partners، بخطوة المملكة المتحدة.

ووصف مجموعة فاجنر بأنها "واحدة من أكثر مجموعات المرتزقة شراسة وسادية والتي تعادل فجور أسوأ عناصر فافن إس إس (ألمانيا النازية)."

هل لا تزال فاجنر تشكل تهديدا للأمن العالمي؟

نعم، وفقا لحكومة المملكة المتحدة، ولهذا السبب قاموا بحظرها.

قد يقول البعض إن هذا الإجراء يأتي متأخراً جداً بعد مرور أكثر من عام على مطالبة الكثيرين بحظر فاجنر، بحيث يكاد يكون الأمر بمثابة إغلاق باب الحظيرة بعد هروب الحصان، وكان ينبغي للحكومة أن تتحرك عاجلاً لتقليص حجمها.

أصبحت فاجنر اليوم بالفعل منظمة أضعف مما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر قبل أن تقوم بمسيرة متمردة تم إجهاضها في موسكو.

ومنذ ذلك الحين، تعثرت هذه القوة، وأجبرتها الكرملين على تسليم أسلحتها الثقيلة وتوقيع عقود جديدة مع وزارة الدفاع الروسية.

ولم تعد قواتها تقاتل في أوكرانيا، وبدلاً من ذلك، فإنهم منتشرين بين بيلاروسيا وأفريقيا، بينما انضم آخرون إلى الجيش الروسي أو عادوا إلى ديارهم.

وخسرت قوتها بعد حادث تحطم طائرة غامض في أغسطس آب الماضي أدى إلى مقتل زعيم فاجنر ونائبه والمدير المالي، وقال مسؤولون غربيون إن هذا كان انتقاما من الرئيس بوتين لتمردهم، ونفى الكرملين تورطه.

لكن فاجنر تظل قوة واسعة النطاق وربما مدمرة في العديد من البلدان التي تعمل فيها، وتشعر بولندا ودول البلطيق بالقلق من أنها قد تحاول إثارة المشاكل على الحدود مع بيلاروسيا.

وفي غرب أفريقيا، حلت قواتها محل القوات الفرنسية في عدد من البلدان.

ويتوقع المحللون ومراقبو الكرملين الآن أن تتولى ذراع الاستخبارات العسكرية الروسية، GRU، السيطرة على جزء كبير من توجهات فاجنر، والابتعاد عن القتال المباشر والانتقال أكثر إلى الحرب السيبرانية وعمليات "المنطقة الرمادية" التي يمكن إنكارها.