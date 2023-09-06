بعد تبادل إطلاق النار.. باكستان تغلق معبر تورخام الحدودي مع أفغانستان

وكالات

أغلقت باكستان المعبر الحدودي الرئيسي بين أفغانستان وباكستان، اليوم الأربعاء، بعد تبادل إطلاق النار بين قوات البلدين، بحسب ما أوردته فضائية العربية نقلًا عن مصادر أمنية باكستانية.

وأفاد سكان محليون عن سماع دوي إطلاق نار عند معبر تورخام، وقالوا إن المواطنين حول المنطقة الحدودية المزدحمة بالقرب من ممر خيبر فروا بمجرد بدء إطلاق النار.

ووفق العربية، قال مسؤولون أمنيون من المنطقة، إن طالبان والقوات الباكستانية تبادلت إطلاق النار، لكن لم تقع أي إصابات حتى الآن.

وحتى لم يرد متحدث باسم الحكومة المحلية في إقليم ننكرهار بشرق أفغانستان، ولا متحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية على طلب التعليق.

وكانت النزاعات المرتبطة بالحدود التي يبلغ طولها 2600 كيلومتر (1615 ميلا) موضع خلاف بين الجارتين منذ عقود.

تعتبر نقطة تورخام الحدودية نقطة العبور الرئيسية للمسافرين والبضائع بين باكستان وأفغانستان غير الساحلية.

وتم إغلاق المعبر عدة مرات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إغلاقه في فبراير الماضي، حيث تقطعت السبل بآلاف الشاحنات المحملة بالبضائع على جانبي الحدود لعدة أيام.