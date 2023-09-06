الصين تدعو اليابان للتعامل بمسؤولية مع تصريف مياه فوكوشيما النووية
بكين - (د ب أ)
دعا رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج في قمة دول رابطة جنوب شرق آسيا زائد ثلاثة، اليابان إلى التعامل بمسؤولية مع المياه المشعة من محطة فوكوشيما النووية.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن تشيانج القول في الدورة السادسة والعشرين للقمة أن تصريف المياه يتعلق بالنظام البيئي البحري وبصحة الشعوب.
ودعا رئيس الوزراء الصيني اليابان إلى الوفاء بإخلاص بالتزاماتها الدولية وبالتشاور بالكامل مع جيرانها وأصحاب المصالح ذوي الصلة، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.
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