الجيش الإسرائيلي يقتحم جنين ويعتقل فلسطينيين (فيديو)

رام الله - (د ب أ)

شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات طالت 10 فلسطينيين على الأقل، اليوم الأربعاء، خلال مداهمات في الضفة الغربية شملت مخيم جنين للاجئين.

وقالت مصادر فلسطينية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن قوات من الجيش اعتقلت ناشطا فلسطينيا بعد مداهمة منزله على أطراف مخيم جنين.

وذكرت المصادر أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي دفعت بتعزيزات عسكرية من أكثر من محور نحو مخيم جنين ترافقها جرافة عسكرية، من دون وقوع إصابات.

جيش الاحتلال يواصل ارسال قواته الى عمق مخيم جنين.#جنين ✌️🇵🇸 رمز العزة والبطولة pic.twitter.com/X6vcxGqVe9 — Salwa Abu Azoom (@AzoomSalwa) September 6, 2023

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل مطلوب متهم بالمسؤولية عن سلسلة عمليات إطلاق نار في جنين.

وذكر الجيش أن قواته اعتقلت 10 فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية وصادرت أسلحة.

ومنذ بداية العام الجاري استشهد أكثر من 220 فلسطينيا غالبيتهم برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية فيما قتل 36 إسرائيليا في هجمات فلسطينية في ظل موجة توتر غير مسبوقة منذ سنوات.

وهدمت جرافات إسرائيلية 12 منشأة في بلدة عناتا شرق مدينة القدس، تسعة منها تجارية و اثنين سكنية وواحدة زراعية لتربية الحيوانات بدعوى البناء دون ترخيص.