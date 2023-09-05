اعتقال أكثر من 200 مهاجر قبالة سواحل بحر إيجه

أثينا- (د ب أ)

اعتقل خفر السواحل اليوناني 201 من المهاجرين قبالة سواحل جزر رودس وفارماكونيسي وخيوس وساموس وليسبوس في بحر إيجه، خلال اليومين الماضيين، في الوقت الذي يكافح فيه المسؤولون للتصدي لتنامي الهجرة غير الشرعية.

وقال خفر السواحل اليوم الثلاثاء، إنه تم انتشال جثة رجل لقي حتفه أثناء محاولة الوصول إلى جزيرة فارماكونيسي الصغيرة.

وأضاف أن كل المهاجرين جاءوا من تركيا.

وقد تزايد عدد المهاجرين الواصلين إلى اليونان بشكل غير قانوني من تركيا مؤخرا بشكل حاد.

وأفادت وزارة الهجرة اليونانية بأن 9137 شخصا يعيشون في معسكرات لجوء على جزر ليسبوس وخيسوس وساموس وليروس وكوس حتى 3 سبتمبر.

وفي نهاية يونيو، كان العدد 4 آلاف. وتبلغ السعة الإجمالية لمعسكرات اللجوء 15 ألف مهاجر.

وذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أن عدد اللاجئين في اليونان هذا العام ارتفع مقارنة بالعام الماضي.

وكشف تقرير عن أن 18 ألفا و594 شخصا وصلوا إلى اليونان من تركيا عن طريق البر أو البحر حتى 31 أغسطس الماضي، وهو نفس العدد تقريبا الذي وصل إلى اليونان بشكل غير قانوني في العام الماضي بأكمله، والذي بلغ 18 ألفا و700 شخص.