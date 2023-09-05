روسيا تُحذر أمريكا من نشر قنابل نووية في بريطانيا

وكالات

حذرت روسيا، الثلاثاء، الولايات المتحدة من نشر أسلحة نووية في المملكة المتحدة، لأول مرة منذ 15 عاماً، لافتة إلى أنها ستتعامل معه باعتباره "تصعيداً"، وذلك بعد أن أشارت تقارير إلى خطط أميركية لنشر "قنابل نووية" على الأراضي البريطانية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الثلاثاء، "إذا حدث ذلك، سنتعامل معه على أنه تصعيد، سيؤدي إلى العكس تماماً من تحقيق المهمة الأساسية والمتمثلة في إزالة جميع الأسلحة النووية الأمريكية من أوروبا".

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، اعتبرت زاخاروفا أن التحرك الأمريكي في ما لو حدث سيُشكل "ممارسة مزعزعة للاستقرار، ومناهضة تماماً لروسيا".

وأوضحت، أن "موسكو سيتعين عليها اتخاذ إجراءات مضادة رداً على ذلك من أجل حماية المصالح الأمنية لبلادنا وحلفائها".

كما تعهدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ببذل موسكو المزيد من الجهود للمطالبة بإعادة جميع الأسلحة النووية الأمريكية إلى أراضي الولايات المتحدة.

وذكرت "بلومبرج" أن القوات الجوية الأمريكية خصصت 50 مليون دولار لتمويل سكنات عسكرية في قاعدة جوية بالمملكة المتحدة. بدورها، أشارت صحيفة "جارديان" البريطانية الأسبوع الماضي، أن اللغة المستخدمة لوصف الغرض من زيادة عدد الأفراد في هذه القاعدة، تشير عادة إلى التعامل مع الأسلحة النووية.

وقالت المجموعة البريطانية المناهضة للأسلحة النووية "حملة نزع السلاح النووي" (CND)، إن هذه الخطوة تُهدد بعودة الأسلحة النووية إلى لاكنهيث، الواقعة على بعد 100 كيلومتر شمال لندن، حيث تم تخزين 110 قنابل ذرية أميركية حتى إزالتها في عام 2008، بعد الاحتجاجات المستمرة.

ولفتت المجموعة إلى أن حوالي 150 قنبلة نووية أمريكية من طراز (B-61) موجودة حالياً في 4 دول أوروبية، هي بلجيكا وألمانيا وهولندا وإيطاليا، إضافة إلى تركيا.

كما يتم تشغيل قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني، في لاكينهيث من قبل القوات الجوية الأميركية، وفقاً لموقع القاعدة الإلكتروني.