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وزير الخارجية الياباني: ندعم جهود مصر الساعية لإيجاد حلول للأزمة السودانية

06:58 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2023

وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي

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وكالات

قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، إن مصر تلعب دورًا مهمًا في تحقيق السلام بالشرق الأوسط وأفريقيا.

وتابع وزير الخارجية الياباني، أن بلاده ترحب بتنشيط حجم التجارة مع مصر، وبحثنا زيادة الرحلات الجوية بين البلدين وتوسع نشاط الشركات اليابانية في مصر.

وأكد وزير الخارجية الياباني، دعم جهود مصر الساعية إلى إيجاد حلول للأزمة السودانية ووقف إطلاق النار هناك، مشيرًا إلى تقدير اليابان الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

ولفت إلى أن المتحف المصري الكبير، يعد رمزا للتعاون الوثيق بين مصر واليابان، معربًا عن سعادته بزيارة مصر، واصفًا إياها بأنها الدولة الكبرى في المنطقة.

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