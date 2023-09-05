اليونان تأمر بحظر السفر في المناطق التي ضربتها الأمطار
أثينا- (د ب أ)
فرضت السلطات في اليونان حظرا للسفر في العديد من المناطق في وسط البلاد، بسبب العواصف الشديدة التي ضربت مختلف أنحاء البلاد وتسببت في هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.
وأرسلت وكالة الحماية المدنية تحذيرات عبر رسائل نصية قصيرة إلى سكان في ميناء سولوس وعلى جزيرة سكيتوس، حيث جرفت مياه الأمطار الغزيرة السيارات.
وانقطعت الكهرباء في العديد من المناطق كما تم فرض قيود على استخدام الهواتف المحمولة والإنترنت.
وسجلت مدينتا لاريسا وفولوس 12 ألف ومضة برق خلال الليل، حسبما قالت صحيفة "تو بورتو ثيما " نقلا عن خدمات إطفاء الحرائق.
وقال باناجيوتس جيانوبولوس، خبير الأرصاد بشبكة "اي ار تي" العامة إنه لا يمكنه أن يتذكر أنه قد تم فى أى وقت سابق تسجيل سقوط 500 مليمتر من مياه الأمطار خلال 24 ساعة، مضيفا "وسوف تستمر الأمطار في الهطول لساعات عديدة ".
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