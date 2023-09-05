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BBC

مقتل 53 جنديًّا جراء هجوم لمسلحين متطرفين في بوركينا فاسو

06:12 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2023

مقتل 53 جنديًّا جراء هجوم لمسلحين متطرفين في بوركي

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وكالات

أعلنت هيئة الأركان في بوركينا فاسو عن مقتل 53 جنديًّا من جراء هجوم لمسلحين متطرفين، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها.

وقُتل شرطيّ و4 مدنيّين مُساعدين للجيش، الجمعة الماضية، جرّاء هجوم وقع في شمال وسط بوركينا فاسو، وفق ما أعلنت هيئة الأركان العامّة السبت الماضي.

وقالت هيئة الأركان في في بيان لها، إنّه "في أعقاب هجوم حدث (الجمعة) ضدّ موقع للمُتطوّعين للدفاع عن الوطن (مُساعدون مدنيّون للجيش) في محيط سيلميوجو (وسط شمال)، انتشر عدد من وحدات الشرطة في إطار تعزيزات".

وأضافت أنّ "شرطيًّا و4 متطوّعين فقدوا حياتهم خلال المعارك"، لافتة إلى أنّ "المُهاجمين اضطرّوا إلى التراجع في مواجهة القوّة الناريّة للوحدات التي تمكّنت من تحييد نحو 10 إرهابيّين".

إضافة إلى ذلك، قال الجيش في بيان آخر إنّ "عمليّات مختلفة" نُفّذت بين السابع من أغسطس والأوّل من سبتمبر في غرب البلاد أتاحت "تحييد أكثر من 65 إرهابيًا".

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