استشهاد شاب فلسطيني بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار في الأغوار
وكالات
استشهد مساء اليوم، شاب فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار أصاب فيها جندي إسرائيلي قرب الأغوار.
وبحسب القناة الـ14 العبرية، فإنه تم إصابة جندي إسرائيلي بجروح خلال تبادل لإطلاق النار مع منفذ عملية إطلاق النار قرب الأغوار، وتم تصفية المنفذ.
وأشارت، إلى أنه يجري التحقق مما إذا كان هو نفسه منفذ إطلاق النار قبل ساعة.
وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن المجند المصاب في إطلاق النار حالته متوسطة.
وتابعت وسائل الإعلام، أن فلسطيني وصل إلى كشك للمستوطنين، وأطلق 3 رصاصات من مسدس في الهواء ولاذ بالفرار، وبعد مطاردته في قرية الزبيدات وقع تبادل لإطلاق النار مع قوات الجيش، ما أدى إلى إصابة جندي بجروح متوسطة واستشهاد المنفذ.
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