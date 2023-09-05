بعد حظر العباءة.. الرئيس الفرنسي: مدارسنا علمانية

(وكالات)

دافع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن حظر الحكومة لارتداء العباءات في المدارس الفرنسية، قائلا إنه ليس "وصمة" على أحد، وادعى أن "الأشخاص الذين يدفعون لارتداء العباءة" هم كذلك.

وفي حديثه لمدون الفيديو الفرنسي هوجو ترافرز، مساء الاثنين، أكد ماكرون مجددا أن المدارس في فرنسا "مجانية وعلمانية وإلزامية"، من المدرسة الابتدائية حتى نهاية المدرسة الثانوية.

وبدأت فرنسا عامها الدراسي الجديد، الاثنين. وقال وزير التعليم جابرييل أتال، إنه تم تطبيق النظام الجديد "دون أي صعوبة كبيرة في متابعته".

والثلاثاء، قال أتال لقناة "بي إف إم تي في" التابعة لشبكة "سي إن إن"، إن "298 طالبة" ارتدين العباءة في المدرسة، الاثنين، رغم الحظر الجديد. ووافقت "أغلبية كبيرة" على إزالته، بحسب أتال، في حين رفضت 67 منهن وعدن إلى منازلهن.