لماذا يُعد سلاح المدرعات نقطة فاصلة في حرب السودان؟

كتبت- سلمى سمير:

لا تزال المعارك مستعرة في محيط مقر سلاح المدرعات، بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس الانتقال السيادي عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي، من أجل السيطرة على المقر، في معركة ربما ترجح كفة طرف على آخر في الحرب التي اشتعلت نيرانها منذ أبريل الماضي.

وتستمر المعارك في محيط سلاح المدرعات منذ 16 يومًا، للسيطرة على الموقع الاستراتيجي التابع للجيش السوداني والذي حشد حميدتي كم هائل من قوات الدعم السريع ووجههم إلى جنوب الخرطوم في 19 أغسطس الماضي، رغبة منه في السيطرة على المقر الذي ربما يحسم معارك أخرى، ورغم تكبده خسائر على عدة أصعدة بين مئات القتلى من قواته وإلحاق أضرار وتدمير آليات عسكرية، لكن إصرار قوات الدعم السريع للسيطرة على المقر لم يتراجع، حسبما ذكرت "بي بي سي".

ما أهمية سلاح المدرعات؟

يمتد مقر سلاح المدرعات جنوب الخرطوم لمساحة تزيد على 20 كيلومترًا، ويتوسط مقر القيادة العامة للجيش وسط العاصمة والقاعدة العسكرية التابعة لسلاح الجو السوداني في منطقة جبل أولياء.

ويتميز بكونه معقلًا له ثقل عسكري وأثر تاريخي فإلى جانب سلاح المدرعات يضم مصنع الذخيرة ومصنع اليرموك للأسلحة الذي كان عرضة للقصف الإسرائيلي عام 2012 بمزاعم تهريب أسلحة مصنعة إلى حركة حماس وحزب الله في لبنان، رغم عدم إثبات أي أدلة على تلك المزاعم.

ونقلت "بي بي سي" عن خبراء قولهم، إن السيطرة على سلاح المدرعات هو من سيحدد صاحب الكفة الراجحة خلال الحرب مشيرين إلى كونه العقبة الأساسية أمام الدعم السريع للاستيلاء على مقر القيادة العامة للجيش والذي من خلاله ستكون السيطرة أسهل على باقي الوحدات العسكرية ومن ثم سقوط الخرطوم كاملة في قبضة الدعم السريع.

وتستخدم قوات الدعم السريع سيارات الدفع الرباعي في هجماتها والآليات العسكرية الوحيدة التي يمكنها القضاء على تلك العربات هي الدبابات المتواجدة في سلاح المدرعات والتي تحتوي على رشاشات قوية تفشل هجمات الدعم السريع لذلك تسعى جاهدة للاستيلاء على مقر سلاح المدرعات، وفقًا لتصريحات رئيس الأركان السابق في الجيش السوداني الفريق أول ركن إبراهيم سليمان حسن لصحيفة "إندبندنت عربية".

دوافع شخصية لقائد الدعم السريع

من ناحية أخرى، يرى مراقبون، أنه طالما أراد حميدتي نشر قوات تابعة للدعم السريع داخل مقر سلاح المدرعات كما باقي الوحدات العسكرية الأخرى، وذلك عندما شغل منصب نائب رئيس مجلس السيادة قبل اندلاع الحرب في أبريل الماضي، وهو طلب قابله القادة العسكريين للمقر دائمًا بالرفض، مما شكل دافع شخصي داخل حميدتي للاستيلاء على المقر.

الانتشار العسكري لقوات الدعم السريع قبل الحرب يفسر صدق الرواية عن دوافع حميدتي، مع انتشار وحدات الدعم السريع في معظم مرافق الجيش السوداني في الخرطوم إلى جانب جنود الجيش باستثناء مقر سلاح المدرعات الذي لم يأمن البرهان وقادة الجيش السوداني تواجد قوات حميدتي في تلك المنطقة تحديدًا.

وقال خبير أمني وعسكري في أكاديمية الأمن العليا في الخرطوم، لم تكشف صحيفة "الإندبندنت" عن اسمه، إن حميدتي شعر بإهانة كبيرة من قبل قادة الجيش خلال زيارته الوحيدة رفقة البرهان لسلاح المدرعات إبان الانقلاب الفاشل في سبتمبر 2021، لذلك يريد السيطرة على المقر بأي ثمن "لاسترداد كرامته"، مع رفض قادة من سلاح المدرعات وقتها وجود أي عناصر من الدعم السريع قرب سلاح المدرعات.

سلاح المدرعات الحاسم في المعارك

ومثل سلاح المدرعات مطمع أساسي سعى قادة الانقلابات العسكرية التي شهدتها السودان منذ استقلالها عام 1956 للسيطرة عليها، نظرًا لقدرتها في ترجيح كفة الطرف المنتصر في النهاية، مع قدرتها على إغلاق الطرق والجسور وإطلاق النيران الكثيفة، ففي عام 1958 نفذ الفريق إبراهيم عبود انقلاب عسكري سيطر خلاله على سلاح المدرعات.

وتكرر الأمر في انقلاب آخر عام 1969 الذي استولى فيه العقيد جعفر نميري على مقر سلاح المدرعات، وفي عام 1989 شهد السودان انقلابًا آخر بقيادة عمر البشير بسط فيه نفوذه على مقر سلاح المدرعات واستطاع من خلالها توطيد حكمه.