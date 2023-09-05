زيلينسكي يزور جنوده على الجبهة الأمامية بالقرب من باخموت

كييف - (ا ف ب)



قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء بزيارة إلى جنوده على خط الجبهة قرب باخموت شرق أوكرانيا وفق ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية. فيما تأتي هذه الزيارة عقب إقالة وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف بعدما أعلنت كييف الأسبوع الماضي إحرازها بعض النجاحات التكتيكية في هجومها المضاد.

أوضح بيان صادر عن الرئاسة الأوكرانية أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي تنقل إلى الخطوط الأمامية الثلاثاء لتفقد الوضع على الجبهة الأمامية بالقرب من باخموت شرق البلاد. وأوضح البيان "زار فولوديمير زيلينسكي الوحدات التي تشن هجمات في منطقة باخموت".

كما أفاد البيان أن زيلينسكي "استمع إلى تقارير حول وضع العمليات" على الجبهة الشرقية.

ويذكر أن القوات الروسية استولت هذا الصيف على باخموت، المدينة الصناعية التي كانت تعدّ 70 ألف نسمة قبل الحرب، بعد أشهر من المعارك الشرسة.

وإلى ذلك، تشن القوات الأوكرانية هجوما متواصلا على أطراف البلدة التي تحولت الآن إلى أنقاض.

هذا، وقد التقى زيلينسكي بقادة القوات في تلك المنطقة وناقش "مشكلات واحتياجات الوحدات" بما في ذلك "توفير قذائف مدفعية وصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي في الخطوط الأمامية".

كما أعلن الرئيس الأوكراني أنه زار منطقة دونيتسك الواقعة شرق البلاد، حيث تقع باخموت، ونشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي برفقة الجنود.

وللتذكير، تأتي الزيارتان في أعقاب إقالة وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف بعدما أعلنت كييف الأسبوع الماضي بعض النجاحات التكتيكية في هجومها المضاد للقوات الروسية.