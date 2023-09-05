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روسيا تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق القرم

11:27 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2023

طائرة مسيرة

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موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق جمهورية القرم.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" عن وزارة الدفاع الروسية القول، إنه "في صباح الخامس من سبتمبر، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا".

وأضافت الدفاع الروسية: "تم تدمير طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم بمساعدة الدفاعات الجوية أثناء المناوبة".

وكان عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، قد أعلن صباح اليوم الثلاثاء، تدمير قوات الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيرة أخرى في مقاطعة تفير الروسية، كانت تتجه نحو موسكو، دون وقوع إصابات أو أضرار.

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طائرة مسيرة قوات الدفاع الجوي الروسية وزارة الدفاع الروسية جمهورية القرم

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