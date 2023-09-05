روسيا تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق القرم
موسكو - (د ب أ)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق جمهورية القرم.
ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" عن وزارة الدفاع الروسية القول، إنه "في صباح الخامس من سبتمبر، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا".
وأضافت الدفاع الروسية: "تم تدمير طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم بمساعدة الدفاعات الجوية أثناء المناوبة".
وكان عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، قد أعلن صباح اليوم الثلاثاء، تدمير قوات الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيرة أخرى في مقاطعة تفير الروسية، كانت تتجه نحو موسكو، دون وقوع إصابات أو أضرار.
سوق مصراوى
-
لمواجهة الطقس الحار.. أقوى مروحة لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 299 جنيهاتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 67 جنيها.. أفضل تلفزيون LED HD بإمكانيات حديثةتفاصيل
-
عروض رجوع المدارس.. خصومات تصل لـ40% على الأدوات المكتبيةتفاصيل
-
أهم فوائد الشيكولاتة وأفضل أنواعها تبدأ من 35 جنيهاتفاصيل
-
قبل الدراسة.. أحدث موضة لأحذية الأطفال بخصم 20%تفاصيل
-
أفضل مشروبات لحرق الدهون والتخسيس بأسعار تبدأ من 25 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: