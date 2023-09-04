قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش السوداني

الخرطوم - (د ب أ):

أعلنت قوات الدعم السريع بالسودان، مساء اليوم الاثنين، عن إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش السوداني، بمنطقة أبو حمامة جنوب العاصمة الخرطوم.

وقال بيان صادر عن قوات الدعم السريع، اليوم الاثنين، على حسابها بمنصة "إكس" للتواصل الإجتماعي، "للمرة الثانية على التوالي، تم إسقاط طائرة حربية من طراز "أنتونوف"، "تابعة لميليشيا الانقلابيين (الجيش) وفلول النظام البائد".

وأضاف البيان "أن هجوم طيران الانقلابيين على المدن والمناطق المأهولة بالسكان والأسواق؛ خلف مئات القتلى وآلاف الجرحى وسط المدنيين، ودمر منازل فوق رؤوس أصحابها، وأحال المنشآت العامة إلى ركام".