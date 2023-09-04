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BBC

"القرصان شولتز".. مستشار ألمانيا ينشر صورة بعصبة على عينه تثير سخرية

10:06 م الإثنين 04 سبتمبر 2023

المستشار الألماني أولاف شولتس

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وكالات:
نشر المستشار الألماني، أولاف شولتز، صورة على موقع التواصل الاجتماعي إكس، يظهر فيها بعصبة على عينيه، في أعقاب سخرية واسعة من نشطاء على إصابته خلال ممارسة رياضة الجري.
وقال شولتز، تعليقا على صورته في موقع إكس ساخرا "في انتظار التعليقات الكوميدية على تلك الصورة".


ونشرت حسابات على موقع إكس، بينها قنوات تلفزيونية ومؤثرين يصورون شولتز على أنه "قرصان".

وكان متحدث باسم الحكومة الألمانية، قال إن المستشار أولاف شولتز سقط في أثناء ممارسته رياضة الجري، السبت، وأصيب بجروح طفيفة، مما دفعه إلى إلغاء جميع التزاماته الأحد.
وأضاف المتحدث أن مواعيد شولتز المحددة باقي أيام الأسبوع لم تتغير.

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مستشار ألمانيا أولاف شولتس

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