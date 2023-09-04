"القرصان شولتز".. مستشار ألمانيا ينشر صورة بعصبة على عينه تثير سخرية

وكالات:

نشر المستشار الألماني، أولاف شولتز، صورة على موقع التواصل الاجتماعي إكس، يظهر فيها بعصبة على عينيه، في أعقاب سخرية واسعة من نشطاء على إصابته خلال ممارسة رياضة الجري.

وقال شولتز، تعليقا على صورته في موقع إكس ساخرا "في انتظار التعليقات الكوميدية على تلك الصورة".

Wer den Schaden hat…

Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist! pic.twitter.com/bB5INX8HnM — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) September 4, 2023



ونشرت حسابات على موقع إكس، بينها قنوات تلفزيونية ومؤثرين يصورون شولتز على أنه "قرصان".

Gute Besserung auch von uns! pic.twitter.com/xrWFj5FxQy — ZDF heute-show (@heuteshow) September 4, 2023

وكان متحدث باسم الحكومة الألمانية، قال إن المستشار أولاف شولتز سقط في أثناء ممارسته رياضة الجري، السبت، وأصيب بجروح طفيفة، مما دفعه إلى إلغاء جميع التزاماته الأحد.

وأضاف المتحدث أن مواعيد شولتز المحددة باقي أيام الأسبوع لم تتغير.