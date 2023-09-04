بوتين: العودة إلى اتفاق الحبوب يتوقف على تلبية المطالب الروسية

موسكو - (د ب أ):

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددا استعداده لاستئناف اتفاق تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة لشحن الحبوب الأوكرانية بأمان عبر البحر الأسود، ولكن بعد تلبية كل المطالب الروسية.

وخلال اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في منتجع سوتشي على البحر الأسود اليوم الاثنين، قال بوتين إن العقوبات الغربية على روسيا تعيق صادراتها من الحبوب والأسمدة والتكنولوجيا الزراعية.

وقال بوتين إنه عندما يتم رفع تلك القيود على صادرات المنتجات الزراعية الروسية، سيكون منفتحا على استئناف الاتفاق، الذي يعرف باسم "مبادرة حبوب البحر الأسود".

ويقوم اردوغان بدور الوسيط في الحرب الروسية ضد أوكرانيا ويحتفظ بعلاقات وثيقة مع الطرفين. ولا تشارك تركيا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في العقوبات الغربية على روسيا.

ويعد اتفاق الحبوب، الذي ساعد اردغان في التفاوض بشأنه، ضروريا للتصدي لإنعدام الأمني الغذائي العالمي واحتواء أسعار الحبوب. كما تعتمد أوكرانيا التي مزقتها الحرب على الدخل الذي تحصل عليه من صادرات الحبوب.

وفي يوليو الماضي، قالت موسكو إنها قررت وقف مشاركتها في الاتفاق الذي تم إبرامه العام الماضي، والذي أسفر عن إقامة ممرات لتصدير عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب والأسمدة، على الرغم من الحصار البحري الروسي لأوكرانيا.