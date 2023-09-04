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BBC

دولة جديدة تقرر افتتاح سفارتها لدى إسرائيل في القدس

09:16 م الإثنين 04 سبتمبر 2023

بابوا غينيا

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تل أبيب - (د ب ا):
وصل رئيس حكومة بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابي اليوم الاثنين في زيارة إلى إسرائيل، وسيشارك خلالها غدا الثلاثاء في افتتاح سفارة جديدة لبلاده في مدينة القدس، والتي ستكون السفارة الخامسة بعد الولايات المتحدة وجواتيمالا، وهندوراس، وكوسوفو.
وكان في استقباله وزيرة الاستخبارات جيلا جملئيل والتي عبرت "عن تقديرها لدعم بلاده المتواصل لإسرائيل في الأمم المتحدة وحول قراره فتح سفارة جديدة لبلاده في الحديقة التكنولوجية في القدس"،بحسب قناة"أي نيوز 24"الإخبارية الإسرائيلية.
وسيجتمع مارابي خلال زيارته مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والذي يتواجد حاليا في زيارة في قبرص.

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بابوا غينيا جيمس مارابي القدس

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