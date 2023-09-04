وزيرا الخارجية البحريني والإسرائيلي يوقعان على مذكرتي تفاهم للتعاون

المنامة - (د ب ا):

وقع وزير خارجية البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني، ونظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الاثنين على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الثقافة والتي تهدف إلى تطوير التعاون الثقافي بين البلدين وذلك على أساس الإنصاف والمعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة.

كما وقع الوزيران على بيانين مشتركين، حيث يتعلق البيان الأول بإنشاء برنامج تدريبي يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المنفعة من خلال إنشاء "برنامج التدريب البحريني الإسرائيلي" في مجالات البرمجيات والهندسة والعلوم والمجالات الأخرى ذات الصلة، بينما يتعلق البيان الثاني بالتعاون المشترك في مجال الشباب والذي يهدف إلى تعزيز الأنشطة للشباب والتواصل بين الشعبين،بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).

كما وقع عبداللطيف بن راشد الزياني، مع رون كلاين، نائب المدير العام لسلطة الأوراق المالية في دولة إسرائيل، على مذكرة تفاهم بشأن التعاون المصرفي والمالي بين البلدين والتي تهدف إلى توفير إطار للتعاون بين السلطتين بشأن المسائل المتعلقة بأسواق رأس المال والتكنولوجيا المالية والابتكار.

وقد أعرب الجانبان عن أملهما أن تكون هذه الخطوة دفعة جديدة تعزز التعاون المشترك بين البلدين وتنمي العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المتبادلة.

كان كوهين قد وصل إلى البحرين أمس الأحد، ليفتتح رسميا سفارة بلاده بمقرها الدائم في المنامة.

ووافقت إسرائيل، في سبتمبر عام 2020، وبوساطة أمريكية، على إقامة علاقات دبلوماسية مع دولة الإمارات والبحرين. وأعلن المغرب والسودان في وقت لاحق عن خطوات مشابهة.