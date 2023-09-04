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BBC

بوتين: وقف العمل باتفاق الحبوب مع أوكرانيا لم يؤثر على السوق العالمي

05:00 م الإثنين 04 سبتمبر 2023

بوتين

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وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن وقف العمل باتفاق الحبوب مع أوكرانيا لم يؤثر على السوق العالمي، بحسب ما نشرته فضائية العربية.

وتابع بوتين خلال مؤتمر صحفي له مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي، اليوم الاثنين، أن الغرب منع تنفيذ الجزء المخصص لروسيا في اتفاقية تصدير الحبوب.

ولفت الرئيس الروسي إلى أن الدول الغربية هي المستفيدة من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، مضيفًا أن الغرب خدع روسيا بشأن الأهداف الإنسانية لمبادرة البحر الأسود.

وأكد بوتين أن تصدير المواد الزراعية والأسمدة مستمر، من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار العالمية، موضحًا عزم بلاده على إيصال الغذاء إلى 6 دول أفريقية مجانًا.

سوق مصراوى

بوتين أوكرانيا السوق العالمي اتفاق الحبوب

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