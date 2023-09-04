أوروبا تتكبد خسائر بقيمة 4 مليار يورو جراء حرائق الغابات

بروكسل - (د ب أ)

تكبدت أوروبا خسائر بسبب حرائق الغابات تقدر بـ 4.1 مليار يورو حتى الآن هذا العام، وذلك في ظل موجة الحر الشديدة التي ضربت منطقة البحر المتوسط من اليونان إلى إسبانيا هذا الصيف.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن تقريرا لشركة ديستريلك، المعنية بتوزيع مكونات قطاع الطاقة، ويشمل ذلك أجهزة إشعار تصدر تحذيرات مبكرة من نشاط الحرائق المحتمل، إن حرائق الغابات أتت على نحو 400 ألف هيكتار من الأراضي في القارة.

وكانت اليونان صاحبة الخسائر الأكبر بواقع 1.66 مليار يورو، كما أن الحرائق أتت على أكثر من 161 ألف هكتار من الأراضي في اليونان حتى 30 أغسطس الماضي.

ويذكر أن اليونان شهدت الحرائق الأكثر تدميرا منذ 16 عاما.

وجاءت إسبانيا في المرتبة الثانية للدول الأكثر تضررا، حيث خسرت 84 ألفا و315 هيكتار، كما تكبدت خسائر بقيمة 871 مليون يورو تليها إيطاليا والبرتغال.