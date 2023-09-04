قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين في القدس

وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 4 شبان من مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، بدعوى تنفيذهم عمليات إطلاق نار صوب مستوطنة "بيسجات زئيف" قبل أشهر ومشاركتهم بمواجهات ضد جنود الاحتلال، بحسب مواقع "إسرائيل إنترناشونال نيوز".

وفي وقت سابق من صباح اليوم، اعتقلت قوات جيش الاحتلال، 5 شبان بينهم مصابان بعد إطلاق النار عليهما خلال اقتحامها مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بينما أصيب 4 مواطنين آخرين.

ووفق الأنباء الفلسطينية "وفا"، اندلعت اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين في مخيم جنين.

وأكدت "وفا" أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة تجاه جنين بعد تسلل القوة الخاصة واندلاع الاشتباكات، وسط تحليق من طائرات مروحية لجيش الاحتلال في سماء المدينة.