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سبوتنيك: مقتل 120 جنديًا أوكرانيًا وتدمير دبابتين ومستودع ذخيرة في دونيتسك

03:47 م الإثنين 04 سبتمبر 2023

مقتل 120 جندي أوكراني أرشيفية

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وكالات

قضت القوات المسلحة الروسية على أكثر من 120 جنديًّا أوكرانيًّا في اتجاه جنوب دونيتسك، ودمرت مركبتين مدرعتين ومستودع ذخيرة لقوات نظام كييف.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" عن وزارة الدفاع الروسية بيانها على "تليجرام"، اليوم الاثنين: "دمرت وحدات من مجموعة قوات الشرق التابعة للقوات المسلحة الروسية، بغطاء جوي ومدفعي وبدعم من أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، على وحدات من القوات الأوكرانية في منطقتي نوفوميخيلوفكا وأوروجاينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

بلغت خسائر أوكرانيا أكثر من 120 جنديًا أوكرانيًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وتسع سيارات عسكرية، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الهجوم الجوي 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة نوفوميخيلوفكا في دونيتسك.

كما أعلن البيان عن "إسقاط القوات المسلحة الروسية مروحية عسكرية أوكرانية من طراز "مي - 8"، و24 طائرة مسيرة، خلال اليوم الماضي".

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مقتل 120 جندي أوكراني مستودع ذخيرة في دونيتسك تدمير دبابتين القوات المسلحة الروسية

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