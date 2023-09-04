بوتين: منفتحون على الحوار بشأن اتفاق الحبوب مع أوكرانيا

وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن المفاوضات مع تركيا بشأن إنشاء مركز غاز مستمرة، وفقًا لما أوردته قناة العربية.

وتابع بوتين خلال لقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في سوتشي، اليوم الاثنين، أن روسيا منفتحة الحوار بشأن اتفاق الحبوب مع أوكرانيا.

ووصل أردوغان اليوم الاثنين إلى مدينة سوتشي في زيارة رسمية تشمل مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ويبحث الرئيس التركي مع بوتين اتفاقية نقل الحبوب عبر البحر الأسود التي أعلن بوتين وقف تنفيذها في يوليو الماضي، مبررًا أن العقوبات الغربية تعرقل تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

يشار إلى أنه تم التوصل في العام الماضي إلى اتفاق بوساطة تركيا والأمم المتحدة لتسهيل تصدير الحبوب من أوكرانيا، بعد أن أغلقت روسيا جميع الموانئ على البحر الأسود في إطار غزوها لأوكرانيا.