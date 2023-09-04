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BBC

المجلس العسكري في النيجر يعلن إعادة فتح المجال الجوي أمام حركة الطائرات

01:42 م الإثنين 04 سبتمبر 2023

فتح المجال الجوي أمام حركة الطائرات أرشيفية

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وكالات

أعلن المجلس العسكري في النيجر إعادة فتح المجال الجوي أمام حركة الطائرات، اليوم الاثنين.

وفي أغسطس الماضي أعلن المجلس العسكري إغلاق المجال الجوي للبلاد خوفًا من التدخل العسكري في البلاد بعد تهديدات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" بالتدخل عسكريًا لإعادة النظام الدستوري والرئيس المعزول محمد بازوم.

وقال المجلس في بيان له آنذاك أن إغلاق المجال الجوي جاء من أجل مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتّضح معالمه انطلاقا من البلدان المجاورة".

وشدد العسكريون على أن "أي محاولة لخرق المجال الجوي" ستواجه برد قوي وفوري.

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المجلس العسكري في النيجر فتح المجال الجوي حركة الطائرات الرئيس المعزول محمد بازوم النيجر

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