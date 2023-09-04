فلسطين: 23 اقتحامًا للأقصى ومنع الأذان 51 وقتًا بالحرم الإبراهيمي الشهر الماضي

رام الله - ( د ب أ )

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني حاتم البكري، اليوم الاثنين، إن "المستوطنين بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى المبارك 23 مرة، على فترتين صباحية ومسائية في شهر أغسطس الماضي .

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) عن البكري قوله في بيان صحفي اليوم: "اقتحامات المستوطنين تخللتها تأدية لطقوس تلمودية، وجولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني".

ووفق البكري: "احتفل المستوطنون بعقد قران يهودي مقابل حائط البراق والمسجد الأقصى، كما منع الاحتلال استكمال أعمال الترميم في المسجد الأقصى المبارك".

وأشار إلى أن "الاحتلال منع رفع الأذان في 51 وقتا بالحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، إضافة إلى إغلاقه في السادس عشر من الشهر الماضي بحجة الأعياد اليهودية، ومنع المصلين من الصلاة فيه، واعتدى على زاوية ومسجد الشبلي في البلدة القديمة، بعد تكسير زجاج الأضرحة والمسجد".

كما لفت إلى اعتداء "الاحتلال ومستوطنوه على مسجد قيطون في البلدة القديمة من الخليل، من خلال وضع عشب صناعي، في خطوة تمهيدية للاستيلاء عليه واستخدام قطعان المستوطنين له"، لافتا إلى "الاعتداء على الأراضي الوقفية في مشهد الأربعين من خلال وضع الخيام في المكان".

وشدد البكري على أن "ما يقوم به الاحتلال في الآونة الأخيرة من زيادة وتيرة الاعتداءات على المساجد، والأماكن الدينية، ما هو إلا سياسة تندرج تحت إطار التطهير الديني والعرقي"، داعيا "المواطنين وجميع المؤسسات إلى القيام بواجباتهم لمحاربة مخططات الاحتلال بالسيطرة على البلدة القديمة".

ووجه البكري الدعوات لـ "تعزيز الرباط في المسجد الأقصى من أجل صد اقتحامات المستوطنين، وإفشال مخططاتهم".