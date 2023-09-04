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رومانيا تنفي سقوط مسيرات روسية على أراضيها

01:20 م الإثنين 04 سبتمبر 2023

علم - رومانيا

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بوخارست - (د ب أ)

نفت رومانيا اتهامات أوكرانيا التي تفيد بسقوط طائرات درون روسية داخل أراضيها، وانفجارها خلال هجوم على منطقة أوديسا الأوكرانية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزارة الدفاع الرومانية قالت في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين" لم يحدث في أي وقت من الأوقات أن تسببت هذه الهجمات في أي تهديدات عسكرية ضد الأراضي الرومانية أو مياهها ".

كما أدان البيان الهجمات الروسية ضد أوكرانيا، خاصة التي تستهدف البنية التحتية المدنية.

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رومانيا مسيرات روسية بوخارست أوكرانيا

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