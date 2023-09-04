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اشتباكات بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين داخل مخيم جنين (فيديو)

12:05 م الإثنين 04 سبتمبر 2023

قوات الاحتلال الاسرائيلي

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رام الله - ( د ب أ )

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باقتحام قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية.

وأشارت وكالة الصحافة الفلسطينية ( صفا ) إلى "اكتشاف قوة خاصة في شارع مهيوب داخل مخيم جنين في حين اندلعت اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين".

وأكدت أن "قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة تجاه المخيم عقب اكتشاف القوة الخاصة"، مشيرة إلى "تحليق طائرات مروحية لجيش الاحتلال في سماء جنين".

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي ، عبر حسابه على منصة إكس ( تويتر سابقا) ، بأن "قوات الأمن تعمل في هذه الأثناء داخل مخيم جنين".

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القوات الإسرائيلية فلسطين مخيم الجيش الإسرائيلي

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