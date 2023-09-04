ارتفاع حصيلة الاشتباكات بين الأكراد والعرب إلى 71 شخصًا شرق سوريا

دمشق - ( د ب أ )

لقي ما لا يقل عن 71 شخصًا حتفهم منذ بداية المعارك بين مقاتلين من قبائل عربية وقوات سوريا الديمقراطية الكردية (قسد)، المدعومة من الولايات المتحدة، شرقي سوريا، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الإثنين .

وذكر المرصد السوري، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم، أن 71 شخصا، من بينهم تسعة مدنيين، لقوا حتفهم منذ اندلاع الاشتباكات بين قوات "قسد" وقوات مجلس دير الزور العسكري ومسلحين عشائريين في مناطق ريف دير الزور الغربي شرقي البلاد.

وأشار المرصد إلى أن هناك حركة نزوح من ذيبان بريف دير الزور الشرقي باتجاه ضفاف الفرات الغربية بسبب اشتداد للمعارك فجر اليوم وليل أمس ومحاولة تقدم من قبل قوات سوريا الديمقراطية، ولم يجر اقتحام ذيبان حتى اللحظة،.

وأفادت صحيفة "الوطن أون لاين" السورية بأن مقاتلي العشائر أحبطوا محاولة اقتحام "قسد" لبلدة ذيبان من جهة القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي، مشيرة إلى تدمير آليتين عسكريتين لـ "قسد" على أطراف البلدة.

واندلع العنف يوم الأحد قبل الماضي، بعد يوم من احتجاز قوات سوريا الديمقراطية لقائد وعدد من عناصر مجلس دير الزور العسكري، الذي كان متحالفا فى فترة ما مع قوات سوريا الديمقراطية في القتال ضد تنظيم داعش في سوريا.

واتهمت قوات سوريا الديمقراطية المحتجزين بالفساد والتعسف ضد سكان شمال شرقي سوريا.