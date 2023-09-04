إعصار هايكوي يهدد محصول الأرز في الصين

بكين - (د ب أ)

تشير التوقعات إلى احتمالية هطول أمطار غزيرة على بعض حقول الأرز في جنوب الصين هذا الأسبوع، مما يهدد إنتاج النوع الأساسي للحبوب والأكثر استهلاكا في البلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين عن المركز الوطني للأرصاد الجوية القول، إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة ناتجة عن إعصار هايكوي، على أجزاء من مقاطعات فوجيان وقوانجدونج وجيانجشي الجنوبية، خلال الفترة من اليوم الاثنين وحتى يوم الخميس المقبل، مما قد يؤدي إلى غمر محاصيل الأرز والخضروات بالمياه.

جدير بالذكر أن هطول الأمطار سيكون الأحدث ضمن سلسلة من موجات الطقس القاسي التي ضربت الصين هذا الصيف، حيث تسببت الفيضانات في الشمال في مقتل العشرات وتدمير المحاصيل.

ويشار إلى أن حدوث أي انخفاض كبير في إنتاج الأرز بالصين، وهي أكبر دولة منتجة ومستوردة للأرز، من الممكن أن يتسبب في حدوث اضطرابات بالسوق المضطربة بالفعل.