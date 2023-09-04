كوريا الجنوبية تعفي السياح الصينيين من رسوم التأشيرة وتضاعف رحلاتها الجوية

(د ب أ)

أعلنت وزارة المالية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، أنها تعتزم إلغاء رسوم التأشيرات للسياح الصينيين حتى نهاية العام الجاري وزيادة عدد الرحلات الجوية بما يتماشى مع الجهود المبذولة لجذب المزيد من الزوار الصينيين.

وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، إن الخطوة الأخيرة جاءت بعد ثلاثة أسابيع من إعلان سلطات السياحة الصينية قرار رفع الحظر المفروض على الرحلات الجماعية إلى كوريا الجنوبية ، منهية توقفا دام ست سنوات بسبب العلاقات المتوترة بعد نشر نظام دفاع أمريكي في البلاد.

يشار إلى أنه في الفترة من 2017 إلى 2019، بلغ متوسط عدد السياح الصينيين الذين يزورون كوريا الجنوبية 5 مليون سائح سنويا.

وفي حين وصل هذا العدد إلى 540 ألف سائح فقط خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري ، فإنه من المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ عدد الزوار في التعافي الكامل مع دخول فصل الخريف على خلفية رجوع حركة السفر الدولي إلى طبيعتها وسياسات بكين في الآونة الاخيرة.

وتعتزم الحكومة جذب مليون ونصف المليون سائح صيني إضافي في النصف الثاني من العام بغية تحقيق هدف الوصول إلى مليوني سائح في عام 2023. ومن المتوقع أن يساهم هذا العدد في نمو الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية

بمقدار 0.16 نقطة مئوية.

ومن أجل جذب المزيد من السياح، تعتزم كوريا الجنوبية إلغاء رسوم التأشيرات، المحددة حاليا بمبلغ 18 ألف وون (13.6 دولار أمريكي) للزوار الذين صلون في مجموعات، حتى نهاية العام الجاري.