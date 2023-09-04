إعصار هايكوي يتسبب في انقطاع الكهرباء وإصابة العشرات في تايوان

(د ب أ)

قالت السلطات التايوانية اليوم الاثنين، إن إعصار هايكوي ضرب البلاد مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية، تاركا خلفه نحو 226 ألف أسرة على الأقل بلا كهرباء وعشرات المصابين.

ووفقا لمركز عمليات الطوارئ المركزي ، مر إعصار هايكوي بجنوبي تايوان ودخل إلى مضيق تايوان في وقت مبكر اليوم الاثنين، وتحركت العاصفة في طريقها نحو الأجزاء الجنوبية من الصين.

واقتلعت الرياح القوية الأشجار في شرقي وجنوبي تايوان وقطعت الكهرباء. وسجلت العاصفة يوم الأحد رياحا مستدامة قصوى بلغت سرعتها نحو 150 كيلومترا في الساعة، مع هبوب رياح تصل سرعتها إلى نحو 190 كيلومترا في الساعة.

كما تسببت العاصفة في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات.

وحث وزير الداخلية لين يو-تشانج، الذي يرأس مركز عمليات الطوارئ المركزي ، السكان اليوم الاثنين على البقاء في حالة تأهب قصوى لأن فيضانات كارثية قد تحدث في بعض المناطق الجبلية، التي استقبلت أمطارا غزيرة في غضون الأيام الأربعة الماضية.

وفقا للمركز، أصيب ما لا يقل عن 78 شخصا في حوادث الطرق ، من بينهم راكبي الدراجات البخارية وسائقي السيارات الذين صدمتهم الأشجار المتساقطة، وتعيش نحو 226 ألف أسرة على الأقل في الجزيرة في ظلام دامس.

وقال المركز إنه تم إجلاء نحو ثمانية آلاف مواطن وتسكين 1916 شخصا في ملاجئ عامة أثناء مرور هايكوي.