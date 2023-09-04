تركيا: أردوغان سيناقش صفقة الحبوب بموجب شروط الأمم المتحدة الجديدة مع بوتين

(د ب أ)

قال مصدر سياسي في أنقرة، لوكالة تاس الروسية للأنباء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم مناقشة قابلية تنفيذ صفقة الحبوب بموجب شروط الأمم المتحدة الجديدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف المصدر "بالتأكيد ستركز المحادثات المقبلة في سوتشي في الغالب على قابلية تنفيذ صفقة الحبوب السابقة. وسيدرس الرئيسان بعناية المقترحات الجديدة التي صاغتها الأمم المتحدة بمشاركة تركيا"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وذكرت صحيفة "صباح" التركية أمس الأحد أن حزمة جديدة من مقترحات الأمم المتحدة تتضمن اقتراحا بشأن بدء المفاوضات بشأن رفع القيود المفروضة على منتجي الأغذية الروس الذين تم تجميد أصولهم في أوروبا.

وقال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في وقت سابق إن الأمين العام للأمم المتحدة بعث رسالة إلى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يعرض فيها مقترحات بشأن تمديد صفقة الحبوب.

وقال المصدر إن بوتين وأردوغان قد يناقشان إمدادات الغاز الطبيعي الروسي.

وأضاف المصدر "بالإضافة إلى صفقة الحبوب التي ستكون لها الأولوية في اجتماع أردوغان وبوتين، قد تتم مناقشة إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر تركيا".

وقال المصدر إنه ستتم مناقشة صادرات الحبوب الروسية إلى أفريقيا عبر تركيا بمساعدة قطر، خلال المحادثات في سوتشي بين الرئيس الروسي ونظيره التركي.

وأضاف المصدر "إمدادات الحبوب الروسية إلى الدول الأفريقية الأكثر احتياجا عبر تركيا بدعم مالي من قطر، ستكون مدرجة على جدول أعمال الرئيسين أردوغان وبوتين".