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BBC

النواب الأمريكي يقر خطة تمويل مؤقتة ويتجنب الإغلاق الحكومي

10:14 م السبت 30 سبتمبر 2023

مجلس النواب الأمريكي

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وكالات

أقر مجلس النواب الأمريكي، مساء السبت، في اجتماع طارئ لخه، خطة تمويل مؤقتة، ما يسمح بتجنب الإغلاق الحكومي.

ومرر مجلس النواب الأمريكي، مشروعًا مؤقتًا للموازنة لمدة 45 يومًا لتجاوز الإغلاق الحكومي.

ومن المرجح أن تدعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسوية التمويل قصيرة الأجل التي أقرها مجلس النواب للتو بأصوات الحزبين، حسبما قال مسؤول في البيت الأبيض.

بدورها، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وضعت خططًا لإيقاف البرامج الحكومية غير الضرورية في حال حصول الإغلاق الحكومي

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الاغلاق الحكومي مجلس النواب الأمريكي

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