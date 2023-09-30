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BBC

تونس تقر بالفقر المائي وتمدد نظام الحصص لمياه الشرب إلى أجل غير مسمى

08:31 م السبت 30 سبتمبر 2023

الرئيس قيس سعيد

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تونس - (بي بي سي)

أعلنت تونس عن تطبيق تدابير استثنائية بسبب الفقر المائي الذي سببته موجة الجفاف المستمرة منذ خمس سنوات.

وقررت تمديد نظام الحصص في استعمال مياه الصنبور ومنع استخدامها في الري، حتى إشعار آخر.

وقالت وزارة الزراعة إن نظام الحصص الذي طبق قبل ستة أشهر سيمدد العمل به إلى أجل غير مسمى.

ويحظر استخدام مياه الصنبور في الزراعة أو غسيل السيارات أو تنظيف الشوارع.

وتقطع المياه طوال الليل. ويمكن تغريم أي شخص يخالف الحظر والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.

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سوق مصراوى

تونس الفقر المائي حصص المياه

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