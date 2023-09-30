تشييع قتلى التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة 52 شخصًا في باكستان



إسلام آباد - (بي بي سي)

شيعت باكستان اليوم جثامين ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف موكب احتفالات المولد النبوي أما مسجد في ماستونغ في باكستان .

وأعلنت ولاية بلوشستان الحداد ثلاثة أيام. وقتل 52 شخصاً على الأقل من المشاركين في موكب في ذكرى المولد النبوي في ولاية بلوشستان في جنوب غرب باكستان، واعتبرت تلك الهجمات الأكثر عنفًا في البلاد منذ أشهر.

وتعهدت الحكومة بإلقاء القبض على المتسببين في الحادث وتقديمهم للعدالة.