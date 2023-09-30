إعلان

BBC

تشييع قتلى التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة 52 شخصًا في باكستان

06:48 م السبت 30 سبتمبر 2023

باكستان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


إسلام آباد - (بي بي سي)

شيعت باكستان اليوم جثامين ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف موكب احتفالات المولد النبوي أما مسجد في ماستونغ في باكستان .

وأعلنت ولاية بلوشستان الحداد ثلاثة أيام. وقتل 52 شخصاً على الأقل من المشاركين في موكب في ذكرى المولد النبوي في ولاية بلوشستان في جنوب غرب باكستان، واعتبرت تلك الهجمات الأكثر عنفًا في البلاد منذ أشهر.

وتعهدت الحكومة بإلقاء القبض على المتسببين في الحادث وتقديمهم للعدالة.

هذا المحتوى من

BBC

سوق مصراوى

باكستان ضحايا التفجير

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

تغطية مباشرة- "هنحكي حكاية بلدنا".. الرئيس السيسي يشهد مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز