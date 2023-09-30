رومانيا: رصدنا اختراقًا محتملًا لمجالنا الجوي خلال هجمات روسية على أوكرانيا

وكالات

قالت وزارة الدفاع الرومانية، اليوم السبت، إن رادارات الجيش رصدت اختراقًا محتملًا للمجال الجوي الوطني خلال هجمات بطائرات مسيرة روسية الليلة الماضية على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا المجاورة.

وقالت وزارة الدفاع الرومانية، إنها عثرت على أجزاء مما يشتبه في أنها طائرات مسيرة روسية على أراضي البلاد في 3 وقائع مختلفة هذا الشهر، ما يؤكد المخاطر الأمنية التي يواجهها حلف شمال الأطلسي "الناتو" الذي يلتزم أعضاؤه بالدفاع المشترك.

وأضافت الوزارة "رصد نظام الرادار للمراقبة التابع لجيش رومانيا اختراقا محتملا غير مصرح به للمجال الجوي الوطني مع تسجيل إشارة على الطريق المؤدي إلى بلدة غالاتي"، مشيرة إلى نشر فرق للبحث.

وقالت "حتى الآن لم يتم العثور على أي أجسام سقطت على أراضي بلدنا، وتتواصل عمليات البحث اليوم".

وأرسلت تنبيهات على الهواتف إلى السكان في مدينتي تولسيا وغالاتي، المواجهتين لميناء ريني في جنوب أوكرانيا، بمجرد رصد أسراب من الطائرات المسيرة المتجهة إلى أوكرانيا بالقرب من حدود رومانيا.

وبعد انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في منتصف يوليو، بدأت روسيا مهاجمة الموانئ والمستودعات الأوكرانية عبر نهر الدانوب، الطريق البديل الرئيسي للتصدير بالنسبة لكييف. وتقع رومانيا العضو في حلف الناتو على الجهة المقابلة من النهر.