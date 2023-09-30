أبرزهم دانيال.. أشهر الأعاصير التي ضربت دول العالم (فيديو وصور)

مصراوي

أعاد الإعصار دانيال، الذي ضرب شرقي ليبيا في الـ10 من سبتمبر الحالي، وخلف آلاف القتلى والمفقودين، إلى الأذهان أشهر الأعاصير التي ضربت العالم في السنوات الماضية.

وفي السطور التالية نستعرض أشهر وأشهد الأعاصير، التي ضربت العالم، في الفترة الماضية.

الإعصار إيان

ضرب الإعصار إيان غرب كوبا وجنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2022، وصنف من الفئة الرابعة.

وتسبب الإعصار بأضرار كبيرة، وقتل الإعصار على مدى 7 أيام في أواخر، ما لا يقل عن 150 شخصا وشرّد 40 ألفا، ويكون إعصار إيان واحدا من أكثر العواصف أضرارا بالاقتصاد الأمريكي، الكثير من عمليات الإجلاء الجماعية، وإلغاء الآلاف من الرحلات الجوية وإغلاق العديد من المدارس، في ولاية فلوريدا.

مثل هذا اليوم /2022/9/28 من العام الماضي اجتاح اعصار ايان ولاية فلوريدا وكان من الفئة الخامسة بسرعة رياح بلغت هباته 250 كم في ساعة تسبب باخسائر مادية جسيمة بلغت 109.5 مليار دولار ووفاة 41 شخص .ويعتبر الاعصار ايان اغلى اعصار في تاريخ امريكا ولاسوء بولاية فلوريدا pic.twitter.com/t3rrDVmiwc — حسين الموسوي (@hussynalmusawi) September 28, 2023

وانقطع التيار الكهربائي على مستوى كامل البلاد في كوبا، إذ هبت رياح الإعصار بسرعة تصل إلى 130 ميلا في الساعة.

إعصار باتريسيا

ضرب المكسيك في عام 2015 إعصار "باتريسيا"، ويعد واحدًا من أكثر الأعاصير شدة في التاريخ الحديث.

وبلغت سرعة الرياح المصاحبة له قبيل ساعات من دخوله البر المكسيكي إلى 325 كلم/ساعة، وهو رقم قياسي لم يسبق أن سُجل في التاريخ، قبل أن تعود وتتراجع قليلا إلى 305 كلم/ساعة.

إعصار هايان

في عام 2013، ضرب إعصار هايان، الفلبين وميكرونيزيا والصين وفيتنام، وكان الأكثر تدميرًا ودموية في تاريخ الفلبين تحديدًا.

ويُعتقد أن هذا الإعصار -الذي عرف أيضا باسم "يولندا"- أقوى إعصار ضرب المنطقة على الإطلاق، وبلغت سرعته نحو 314 كيلومترا في الساعة.

هذا الإعصار قتل 10 ألاف شخص في الفلبين عام 2013 !



إعصار #هايان نوفمبر 2013 بلغت سرعة رياح حول المركز ب 330 كم في الساعة "



هذه الصورة المتحركة وعين الإعصار تحكي كل شي من دمار شديد حصل في تلك السنة على اليابان 👇 pic.twitter.com/mq91jE6m9w — بحر العرب (@bahar_alarab) May 14, 2023

وتسبب هذا الإعصار في مقتل نحو 12 ألف شخص وخسائر مالية قدرت بـ686 مليون دولار، كما ألحق أضرارا بـ11 مليون شخص، إذ أصبح معظمهم بدون مأوى.

إعصار ويلما

في عام 2005، اجتاح إعصار ويلما كوبا وأجزاء من شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية وولاية فلورديا الأمريكية، وأسفر عن مصرع 62 شخصا، ناهيك عن أضرار مادية كبيرة تركزت في شبه جزيرة يوكاتان.

وبلغت سرعة الإعصار 295 كليو مترا في الساعة، وتحول من عاصفة استوائية قرب جاميكا إلى إعصار من الدرج الخامسة.

إعصار ميتش

يعد الإعصار الأضخم عام 1998، حيث بلغت سرعة الرياح فيه 290 كيلومترا فى الساعة، ونشأ الإعصار فى البحر الكاريبى قبل أن يعصف بدول الهندوراس وغواتيمالا ونيكاراغوا، وخلف الإعصار 11 ألف قتيل و2.7 مليون مشرد.

إعصار تيب

ضرب إعصار تيب اليابان عام 1979، حيث اعتبر الخبراء أن إعصار تيب، هو أقوى الأعاصير المدارية، حيث كان حجمه على شكل دائرة يبلغ قطرها نحو 1380 ميلا، ووصلت سرعتة إلى 305 كيلومترا في الساعة.

وقتل نحو 100 شخص بسبب ذلك الإعصار الذي ضرب اليابان، كما ألحق أضرارا جسمية في القطاعات الزراعية والصناعية وصيد الأسماك.

إعصار "جالفستون العظيم" 1900

ضرب إعصار جالفستون العظيم الولايات المتحدة الأمريكية عام 1900، ويعد الأكثر دموية في تاريخ أمريكا.

وأسفر عن مقتل ما بين 8: 12 ألف شخص، وعندما وصل الإعصار إلى ولاية تكساس أصبح إعصارا من الدرجة الخامسة.