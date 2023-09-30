"لا أحد بأمان".. بق الفراش يطارد المواطنين بالمواصلات العامة والمنازل في باريس

مصراوي

أثارت أزمة بق الفراش المتزايدة في فرنسا خلافًا سياسيًا، حيث قال مجلس مدينة باريس إنه يجب معالجة غزو الحشرات الماصة للدماء قبل الألعاب الأولمبية العام المقبل، واستدعى وزير النقل مشغلي القطارات والحافلات لمنع تكاثر الحشرات على المقاعد.

وانتشرت موجة من الذعر والاشمئزاز في جميع أنحاء البلاد حيث نشر المسافرون صورًا ومقاطع فيديو يُزعم أنها تظهر الحشرات على نظام النقل المحلي في باريس و القطارات عالية السرعة وفي مطار شارل ديجول.

#punaisesdelit | Je réunirai la semaine prochaine les opérateurs de transport, pour informer sur les actions engagées et agir davantage au service des voyageurs. Pour rassurer et protéger. — Clement Beaune (@CBeaune) September 29, 2023

أصر بعض المسافرين في مترو باريس أو القطارات المحلية على أنهم سيقفون من الآن فصاعدًا، لأنهم يخشون الجلوس على المقاعد.

وخلال الصيف، عندما نشر أحد رواد السينما في باريس على وسائل التواصل الاجتماعي عن بق الفراش، أصدرت شركات السينما بيانات حول كيفية تعاملها مع المقاعد. وفي الوقت نفسه، أبلغت شركات التبخير عن طلب متزايد على تطهير المنازل الخاصة.

وقال وزير النقل، كليمنت بيون، إنه سيعقد اجتماعات لمشغلي النقل العام الأسبوع المقبل "لإبلاغهم بالإجراءات المضادة وكيفية بذل المزيد من الجهد لحماية المسافرين".

🚆🇫🇷 FLASH - Une passagère est tombée sur des punaises de lit sur son siège dans un TGV OUIGO entre Paris et Lille. Une autre passagère avait déjà signalé la présence de parasites dans un train il y a quelques jours. (témoins) pic.twitter.com/ehQXAf6DJQ — Mediavenir (@Mediavenir) September 23, 2023

وكتب ممثلون من مجلس مدينة باريس إلى رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، هذا الأسبوع نداءً لفريق عمل وطني مخصص للتعامل مع ما وصفته بـ "بلاء" الحشرات.

وقال نائب عمدة باريس، إيمانويل جريجوار، للتلفزيون الفرنسي: "لا أحد بأمان. يمكنك الإمساك بها في أي مكان وإعادتها إلى المنزل، وعدم اكتشافها في الوقت المناسب حتى تتكاثر وتنتشر ".

وقال إن سلطات باريس تلقت زيادة في طلبات المساعدة، وأن الشركات الخاصة تلقت مستوى مرتفعًا بشكل غير عادي من طلبات التبخير في الأسابيع الأخيرة. وقال إن الحكومة يجب أن تنسق العمل على كل مستوى من مستويات الدولة "بأسرع ما يمكن وبأكبر قدر ممكن من الكفاءة".

Lundi 25 septembre, dans @Eurostar, train Londres-Paris 6h00 du matin. pic.twitter.com/bUaYx32mb3 — Niagale Bagayoko (@NiagaleBagayoko) September 29, 2023

قال جريجوار: "إنه جحيم عندما يجد شخص ما نفسه في مواجهة هذا"، مضيفًا أن الأمر كان أسوأ بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض التي لم تستطع دفع التكاليف المرتفعة لشركات التبخير الخاصة.

,عادت بق الفراش، التي اختفت إلى حد كبير من الحياة اليومية بحلول الخمسينيات من القرن الماضي، إلى الظهور في العقود الأخيرة وأصبحت مقاومة بشكل متزايد للعلاجات الكيميائية.

ويمكن أن تكون موجودة في المراتب ولكن أيضًا في الملابس والأمتعة وتخرج ليلاً لتتغذى على دم الإنسان. كما أنها غالبًا ما تسبب ضائقة نفسية ومشاكل في النوم والقلق والاكتئاب. ونشرت صحيفة لو باريزيان مقالا على الصفحة الأولى عن الذعر من بق الفراش يوم الجمعة ووصفت المشكلة بأنها شكل من أشكال "الإرهاب الداخلي".

وجدت هيئة الصحة والصحة الوطنية الفرنسية، Anses، أنه بين عامي 2017 و 2022، انتشر بق الفراش في نحو 11٪ من المنازل الفرنسية.

وقالت ماتيلد بانوت، رئيسة حزب La France Insoumise اليساري في البرلمان، إن بق الفراش "تسبب في جحيم ملايين العائلات في هذا البلد" ويجب على الحكومة التحرك.

وتابعت المسؤولة الفرنسية، أنها تعرضت للسخرية عندما دعت إلى خطة وطنية طارئة لمعالجة بق الفراش منذ عام 2019. وقالت للإذاعة الفرنسية: "نريد أن تعترف الحكومة بهذا باعتباره مشكلة صحية عامة. يجب أن يتوقفوا عن إخبار الناس بالتعامل معها بأنفسهم كما لو كانت مشكلة فردية، بينما تفرض الشركات تعريفات باهظة لرش المنتجات الكيميائية التي تقاومها بق الفراش. إنها مشكلة صحية، وهي أيضًا مشكلة صحية عقلية، مع الأشخاص الذين لا يستطيعون النوم أو يتعرضون لصدمة أو يضطرون إلى تناول مضادات الاكتئاب. "

وقالت إن على الحكومة تنسيق الإجراءات عبر هيئات الدولة، وتحديد أسعار العلاجات، وحظر بعض المنتجات الكيميائية التي لا تعمل.