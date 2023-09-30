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BBC

سلوفاكيا: انتخابات برلمانية لتحديد سياسة البلاد الخارجية ودعمها لأوكرانيا

12:02 م السبت 30 سبتمبر 2023

سلوفاكيا

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وكالات

توجه الناخبون في سلوفاكيا السبت، إلى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في عملية انتخابية برلمانية تنافسية ستحدد نتيجتها بشكل كبير، مسار السياسة الخارجية للبلاد ودعم أوكرانيا. يأتي هذ، في ظل حملة انتخابية طبعتها موجات من الأنباء المغلوطة والمضللة التي طالت نصف البلاد، وفق دراسات وتحليلات.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في سلوفاكيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، السبت عند السابعة صباحا (الخامسة ت غ)، ومن المقرر أن تقفل عند الثامنة مساء ت غ، وذلك ليتسنى للناخبين الإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية ستحدد سياسة البلاد الخارجية وخاصة دعمها لأوكرانيا ضد الغزو الروسي.

ويتوقع أن تبدأ النتائج الأولية بالظهور بعد إقفال المراكز، على أن تعلن النتائج الرسمية صباح الأحد.

هذا، ويتنافس في الانتخابات بشكل رئيسي حزب "سمير-أس دي" اليساري بزعامة رئيس الوزراء الشعبوي السابق روبرت فيكو، وحزب سلوفاكيا التقدمية الوسطي بزعامة نائب رئيس البرلمان الأوروبي ميشال سيميتشكا. ويحظى كل منهما بتأييد نحو 20% من ناخبي البلاد المقدر عدد سكانها بـ5,4 ملايين نسمة.

وإلى ذلك، يرجح أن يحتاج الفائز في الانتخابات إلى التحالف مع أحزاب أخرى صغيرة لتشكيل ائتلاف يتيح انتزاع الأغلبية في البرلمان المكوّن من 150 نائبا.

وسيتولى الفائز تشكيل الحكومة الجديدة، لتحلّ بدلا من ائتلاف يمين الوسط الذي الحاكم في البلاد منذ العام 2020 عبر ثلاث حكومات مختلفة.

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