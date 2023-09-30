في ذكرى ضم 4 مناطق أوكرانية.. بوتين يتعهد بإعادة بناء المدن المتضررة من الحرب

برلين- (د ب أ)

في الذكرى السنوية الأولى لضم روسيا لأربعة مناطق أوكرانية، هي "خيرسون" و"زابوريجيا" و"دونتسك" و"لوهانسك"، تعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بإعادة بناء المناطق التي دمرتها الحرب.

وقال بوتين في رسالة عبر الفيديو، أصدرها الكرملين اليوم السبت، "سيتم إعادة بناء المدارس والمستشفيات والمباني السكنية والطرق والمتاحف والآثار وترميمها".

وأضاف أن جميع المناطق الروسية تقدم "مساعدتها الأخوية" في جهود إعادة الإعمار.

وكان بوتين، في انتهاك للقانون الدولي وفي أعقاب استفتاءات ، تم إدانتها على نطاق واسع دوليا بوصفها زائفة، قد وقع على اتفاقيات مع زعماء الاحتلال في المناطق الأربع في 30 أيلول/سبتمبر 2022، لتصبح جزءا من الاتحاد الروسي.

وتواصل أوكرانيا شن هجوم مضاد، على أمل تحرير تلك المناطق من الاحتلال الروسي.

وكانت روسيا قد أقامت أمس الجمعة في الذكرى الأولى لضمها المتنازع عليه لأربعة أقاليم شرق وجنوب أوكرانيا حفلا في الميدان الأحمر في موسكو.

وبينما لا تسيطر القوات الروسية على أي من الأقاليم الأربعة وهي "خيرسون" و"زابوريجيا" و"دونتسك" و"لوهانسك" بالكامل، واضطرت لأن تسلم بعض الأراضي ، أمام هجوم مضاد أوكراني، تواصل موسكو السعي للسيطرة عليها بشكل كامل.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنها أراض روسية جديدة، قبل عام، في أعقاب الاستفتاءات غير المعترف بها، بموجب القانون الدولي ورسخ هذه الخطوة في الدستور الروسي.

وأصدر بوتين مرسوما بأن اليوم السبت، 30 سبتمبر، عطلة رسمية، بمناسبة "يوم الوحدة" مع روسيا، وهو الذي الذي وقع فيه على مراسيم الضم قبل عام.