مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية في البلدة القديمة من مدينة القدس
القدس- (د ب أ)
أفاد تقرير فلسطيني بأداء عشرات المستوطنين، صباح اليوم السبت، طقوسا تلمودية، في البلدة القديمة من مدينة القدس.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن مقدسيين قوله إن "عشرات المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية عند أبواب المسجد الأقصى وفي سوق القطانين، تزامنا مع أول أيام عيد العرش اليهودي".
وأضافوا أن "شرطة الاحتلال أجبرت التجار في شارع الواد وسوق القطانين على إغلاق محالهم التجارية، لتسهيل اقتحام المستوطنين".
ووفق الوكالة، "يستغل الاحتلال الأعياد اليهودية لفرض الحصار، وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة في القدس المحتلة".
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