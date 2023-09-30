جيران أفغانستان يدعون طالبان إلى منع تحول البلاد لـ"بؤرة للإرهاب"

موسكو- (د ب أ)

طلب اجتماع تشاوري لجيران أفغانستان وغيرها من الدول الإقليمية، وبينها الصين والهند، من حكومة طالبان أن تعمل على منع تحول البلاد إلى "بؤرة للإرهاب وعدم الاستقرار"، وهي نفس المخاوف التي أثارتها باكستان.

وجاء هذا الطلب في إعلان صدر بعد انتهاء النسخة الخامسة من مشاورات "صيغة موسكو" بشأن أفغانستان، في مدينة قازان الروسية، بمشاركة ممثلين عن الصين والهند وإيران وكازاخستان وقرغيزستان وباكستان وروسيا وتركمانستان وأوزباكستان.

كما حضر الاجتماع وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي. وحضر ممثلون من السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وتركيا كضيوف شرف، بحسب الموقع الإلكتروني لقناة جيو نيوز الباكستانية.

وأشارت الأطراف في بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية، إلى القلق بشأن الموقف الأمني الصعب في أفغانستان بسبب زيادة أنشطة الجماعات الإرهابية وفي الأساس داعش.

ودعا المشاركون السلطات الأفغانية الحالية إلى اتخاذ تدابير فعالة لتفكيك كل أشكال الجماعات الإرهابية المتواجدة في أفغانستان، والقضاء عليها، ومنع تحول البلاد إلى بؤرة للإرهاب وعدم الاستقرار والانتشار إلى الدول الإقليمية.